Umfrage des ADAC: Nur jeder zweite Fußgänger in Stuttgart fühlt sich sicher

1 Hindernisparcours in der Lautenschlagerstraße. Foto: /Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Landeshauptstadt belegt in einer Studie des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs zur Fußgängersicherheit in deutschen Metropolen nur Platz 12 von 16. Egal, ob stehend oder in Bewegung – das größte Ärgernis stellen E-Scooter dar.











Wie sicher fühlen sich Fußgänger in deutschen Großstädten? Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat diese Frage im vergangenen August und September mehr als 3200 Menschen in insgesamt 16 Metropolen gestellt. Bei der repräsentativen Online-Befragung, bei der in jedem Bundesland die Stadt mit den meisten Einwohnern ausgewählt wurde, landete Stuttgart auf dem zwölften Platz. Nur knapp die Hälfte (49 Prozent) aller Fußgänger fühlt sich in und rund um den Talkessel sicher. Am besten schneidet Potsdam mit 66 Prozent ab, gefolgt von München (64), die Schlusslichter Saarbrücken und Köln liegen mit 38 beziehungsweise 34 Prozent weit unter dem bundesweiten Durchschnitt von 51 Prozent.