Was nervt Stuttgarter und was macht sie glücklich?

Was macht uns glücklich und was nervt so richtig? Am Schloßplatz haben wir Stuttgarter gefragt, was sie gerade bewegt. Ihre Antworten sehen Sie im Video.

Stuttgart - Auch an einem Tag, an dem das Thermometer auf immer neue Hitzerekorde steigt, ist der Schloßplatz gut besucht. Hier und da blickt man in gestresste Gesichter, die atemlos vorüberhasten. Woanders lassen sich gerade Passanten auf Bänken nieder und scheinen den Tag zu genießen. Genau der richtige Moment mal kurz nachzufragen, was die Stuttgarter eigentlich beschäftigt.

Was nervt, was macht glücklich und was ist eigentlich total egal? Die Antworten gibt es in unserer Videoumfrage.