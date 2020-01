1 Über den Nordostring wird seit Jahrzehnten diskutiert. Foto: ZVK/Michael Bosch

Diskutiert wird seit Jahren, eine Lösung gibt es nicht. Die Debatte um den Nordostring ist festgefahren. Doch nun kommt wieder Schwung in die Diskussion – mit einer Idee aus der Wirtschaft, die gleichermaßen überraschend wie teuer ist.

Stuttgart - Seit mehreren Jahrzehnten wird über den Nordostring diskutiert, ohne dass es eine Lösung für einen Straßenverbindung von der B 27 bei Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg über den Neckar ins Remstal mit Anschluss an die B 14/29 bei Waiblingen/Fellbach gegeben hätte. Nun könnte eine ebenso ungewöhnliche wie teure Idee Bewegung in die festgefahrene Debatte bringen: Der Architekt Hermann Grub und der Industrielle Rüdiger Stihl haben am Dienstag eine Machbarkeitsstudie für einen Nordostring im Tunnel vorgelegt. „Damit kann man einerseits das Verkehrsproblem lösen und andererseits die wertvollen Landschaftsräume erhalten“, sagen sie. Allerdings hätte das seinen Preis: Die vom Stuttgarter Planungsbüro Obermeyer erstellte Studie geht von Kosten von 1,2 Milliarden Euro aus. Für die 11,5 Kilometer lange und vierspurige oberirdische Verbindung sind momentan 210 Millionen Euro im Gespräch.

Bevor am Dienstag im Stihl-Konferenzraum die Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, waren eine Stunde zuvor Oberbürgermeister und Bürgermeister der Umlandkommunen informiert worden. Auch bei der Landesregierung sind Stihl und Grub schon vorstellig geworden.

„Es gibt auf der einen Seite das dringende Bedürfnis der Wirtschaft nach einer Nordostumfahrung Stuttgarts und auf der anderen Seite die vielen Proteste dagegen wegen der Zerstörung der Landschaft“, begründete Stihl den überraschenden Vorstoß für eine Kompromisslösung. Die Machbarkeitsstudie, die von den Unternehmen Stihl, Bosch, Daimler, Kärcher, Lapp, Mahle und Trumpf unterstützt wurde, solle einen Ausweg aufzeigen, der „die Interessen versöhnt und gleichzeitig landschaftserhaltend und zukunftsweisend ist“.

Verkehrssituation als Standortnachteil für die Region

Nach der Machbarkeitsstudie soll die vierspurige Straße bei Kornwestheim zunächst eingehaust werden und dann in einen in offener Bauweise erstellten Tunnel abtauchen. Daran schließen sich in bergmännischer Bauweise erstellte Tunnel an, die ins Neckartal abtauchen, den Fluss beim Klärwerk unterqueren und am Ortsrand von Oeffingen enden. Von dort wird die Bundesstraße je nach Geländeform in Tunneln (offene Bauweise) und in einer Einhausung bis zum Anschluss an die B 14/B 29 zwischen Fellbach und Waiblingen geführt. „Der Wirtschaftsraum braucht diese vierspurige Verbindung“, sagt Stihl, die schwierige Verkehrssituation sei bereits ein Standortnachteil für die Region Stuttgart. Mit der Tunnellösung könne die wichtige Landschaft zwischen den Kommunen weiter von Bauern und Naherholungssuchenden genutzt werden.

Ein weiterer Vorteil der Führung im Tunnel sei, dass an den Anschlüssen in Waiblingen, an die Landesstraße nach Hegnach und an die Straßen zwischen Stuttgart-Mühlhausen und Remseck weniger Fläche verbraucht werde, als an der oberirdischen Führung, sagte Grub. Auch die Lärmbelastung werde erheblich reduziert. All dies seien Vorteile, die höhere Kosten rechtfertigten, zumal die verkehrliche Entlastung voll wirksam sei. Für den Architekten aus München ist das Alternativkonzept, dem er den Titel Landschaftsmodell Nord-Ost-Ring gab, ein Beispiel dafür, wie mit den wachsenden Verkehrsströmen umzugehen ist, „weil es die großen Belastungen wie Lärm, Emissionen und Landschaftszerstörungen reduziert.“

Projekt in der Landesregierung heftig umstritten

Momentan ist der Nordostring als vier- oder dreispurige Variante im Bundesverkehrswegeplan 2030 in der Kategorie „weiterer Bedarf mit Planungsrecht“ eingeordnet. In der grün-schwarzen Landesregierung ist das Projekt heftig umstritten, obwohl man sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt hat, die Planungen bis zur Baureife voranzutreiben. Darauf drängt die CDU, damit wenn Geld vorhanden ist rasch gebaut werden kann. Sie wirft Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vor, das Verfahren zu verzögern und so die Chance auf eine Realisierung zu hintertreiben.

Am Montag hat das Ministerium nun einen öffentlichen Faktencheck angekündigt, der „nicht allein straßenseitig auf den sogenannten Nord-Ost-Ring fokussiert“ sei, sondern verkehrsträgerübergreifend Lösungen für eine Verbesserung suche. Dabei würden Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Bürgerinitiativen und Verbänden befragt und eine Plattform für eine öffentliche Diskussion geschaffen. „Es kann nur darum gehen, wie der Nordostring schnell und verträglich umgesetzt wird“, erklärte dazu Thomas Dörflinger von der CDU-Landtagsfraktion. Die Umsetzung stehe nicht zur Disposition durch das Verkehrsministerium, der Dialogprozess müsse in eine konkrete Planung münden. Es stehe „enorm viel Geld“ für Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung. Dabei habe der Bund bereits signalisiert, dass er „für Tunnel­lösungen offen ist, was viele Probleme vor Ort lösen würde.“