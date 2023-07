Umdenken am Standort Stuttgart

1 Das Dortmunder Architekturbüro Gerber hat 2017 den Architektenwettbewerb für die Allianz gewonnen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Jahrelang sorgten die Ansiedlungspläne des Allianz-Konzerns für mächtig Ärger im Stadtbezirk Vaihingen. Trotzdem ist Ende Juli 2020 der Bebauungsplan in Kraft getreten. Nun aber braucht das Unternehmen plötzlich nur noch drei von bisher fünf geplanten Gebäuden. Der Verantwortliche dafür: das Virus.









Stuttgart - Der Allianz-Konzern will im Gewerbegebiet Möhringen/Vaihingen jetzt nur noch gut die Hälfte von 4500 Arbeitsplätzen realisieren und auf zwei von fünf angestrebten Gebäuden verzichten. Die beiden sollen zwar dennoch entstehen, allerdings für den Innovationspark Künstliche Intelligenz (KI) Baden-Württemberg. Am Donnerstag teilte die Stadt dies überraschend in einer Pressemitteilung mit. Zuvor hatte OB Frank Nopper (CDU) die Fraktionsspitzen im Gemeinderat informiert.