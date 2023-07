7 Der Schnulzensänger Richie Bravo umarmt gern die ganze Welt. Foto: Neue Visionen

Wenn Filmemacher am Set das Extreme suchen, können magische Momente entstehen – oder Situationen völlig entgleisen. So wie bei der Sexszene in „Der letzte Tango in Paris“ (1972), die der Regisseur Bernardo Bertolucci und sein Star Marlon Brando planten, ohne die Hauptdarstellerin Maria Schneider einzuweihen. Sie fühlte sich hinterher vergewaltigt; nach allem, was man weiß, zu Recht.