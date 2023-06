1 Die verletzte Seniorin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein 75 Jahre alter Mann aus Ulm bemerkt, dass seine 96-jährige Nachbarin am Morgen nicht ihre Zeitung aus dem Briefkasten holte – und alarmiert die Polizei. Dies hat der Seniorin wohl das Leben gerettet. Die Einzelheiten.









. Eine Tageszeitung hat einer 96-Jährigen in Ulm vermutlich das Leben gerettet. Einem 75-jährigen Nachbarn, der im gleichen Haus wohnt, fiel auf, dass das Zeitungsexemplar nicht aus dem Briefkasten genommen worden war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann wunderte sich, weil er wusste, dass die Dame jeden Morgen ihre Ausgabe in die Wohnung holte - deshalb meldete er den Vorfall beim Polizeirevier.