1 Die Polizei lobte das Verhalten eines Zeugen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand/K. Schmitt

Als ein Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen die Ladeklappe seines Fahrzeugs öffnet, wird er von seiner Fracht begraben. Dabei handelt es sich um massenweise Hackschnitzel.















Link kopiert

Ein Mann ist beim Abladen seines Lastwagens in Ulm von Hackschnitzeln begraben worden. Der Fahrer hatte am Mittwochmorgen die Ladeklappe des Lastwagens geöffnet und sei dann von massenweise Hackschnitzeln überschüttet worden. Das berichtet die Polizei. Der 68-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Ermittler lobten derweil das Verhalten eines Zeugen, der den Mann in seiner misslichen Lage sah, ihm half und den Rettungsdienst anrief. Ein Kollege des Verletzten bemerkte die Situation wenig später ebenfalls und fuhr den Lastwagen ein Stück nach vorne, um das weitere Herausfallen der Hackschnitzel zu verhindern, wie ein Polizeisprecher sagte.