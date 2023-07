1 Leticia Franieck kommt einmal die Woche ins Dormero-Hotel, um das Gespräch mit den Geflüchteten zu suchen. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Das Dormero-Hotel in Stuttgart ist zum Teil mit ukrainischen Geflüchteten belegt. Diese befinden sich im Wartezustand. Der werde als belastend erlebt, so die Psychologin Leticia Franieck, die zur Krisenprävention ins Hotel kommt.









Ihr Platz ist rechts neben der Drehtür vom Eingang des Dormero-Hotels in Möhringen. Auf einem grauen Sofa sitzt Leticia Franieck seit mehr als einem Monat jeden Montag zwischen 13 und 15 Uhr, neben sich eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher. Leticia Franieck spricht zwar viele Sprachen, aber kein Ukrainisch. Und schließlich will die Psychologin mit den ukrainischen Geflüchteten ins Gespräch kommen, die seit März in dem Hotel am SI Centrum in Möhringen untergebracht sind. Etwa 3400 Ukrainerinnen und Ukrainer hat die Stadt in Hotels, Hostels und Hallen einquartiert.