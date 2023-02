3 Seit Mittwoch fährt diese Stadtbahn in neuem Design. Foto: Pressefoto Kraufmann&Kraufmann/Franziska Kraufmann

Kaum ist die Weltmeisterschaft in Katar vorbei, steht schon das nächste Großereignis in den Startlöchern. Die Europameisterschaft findet 2024 in Deutschland statt, fünf der Spiele werden in der Stuttgarter Arena ausgetragen. Mit einer Stadtbahn im UEFA-Look stimmt sich die Landeshauptstadt ein.

„UEFA EURO 2024“ leuchtet auf der blau-folierten Stadtbahn. Am Mittwoch wurde die Bahn im neuen Design in Stuttgart-Möhringen vorgestellt. „Die Bahn sieht wirklich super aus. Wir setzen auf eine nachhaltige Mobilität und diese Bahn ist dafür ein schönes Signal und wird die Fans begeistern.“, sagen die beiden Geschäftsführer der EURO 2024 GmbH Mex Schär und Markus Stenger stolz.

Stuttgart heißt den Weltfußball willkommen

Die Bahn soll schon vorab ein Zeichen setzen, wofür die EM stehen soll. „United by Football“, also „Vereint durch Fußball“, lautet das Motto, das auch auf der Stadtbahn zu sehen ist. Außerdem sollen die Menschen in Stuttgart und der Region auf das Ereignis eingestimmt werden. „Wir möchten (...) die UEFA EURO 2024 bekannt machen“, sagt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

Auch für die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) ist die Stadtbahn und die kommende EM etwas ganz Besonderes. SSB-Vorstandssprecher Thomas Moser sieht den öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart vor einer großen Herausforderung. Das Unternehmen bereite sich bereits intensiv darauf vor, das meistern zu können. „Wir freuen uns darauf“, sagt er.

Insgesamt drei SSB-Fahrzeuge werden mit Design fahren

Bis die Fußball-EM dann im Sommer 2024 startet, soll noch eine weitere Stadtbahn sowie ein E-Bus im UEFA-Design gestaltet werden. Damit sie auch zu EM-Beginn noch schön sind, wurde eine besonders robuste Folie verwendet. Die Fahrzeuge werden bis zum Ende der EM auf Stuttgarts Gleisen und Straßen zu sehen sein.