Es wird immer absurder: Nach der mysteriösen Ankündigung von Stefan Raab (57) am 1. April 2024, einen weiteren Kampf gegen Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) zu veranstalten, schaltet sich jetzt auch noch der sogenannte "Anzeigenhauptmeister" ein. Niclas M. (18), der in den letzten Wochen aufgrund einer "Spiegel TV"-Reportage zum Medien- und Internetphänomen wurde, postete unter anderem via Instagram einen überraschend professionellen Clip, der auf eine Kooperation mit Stefan Raab und dessen vermeintlichen Comeback-Plänen schließen lassen könnte. Ist Niclas M. nur ein Trittbrettfahrer oder ein kommender Raab-Mitstreiter?