1 Der Fahrschüler musste ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: imago images/Christoph Hardt

Ein 17-jähriger Fahrschüler wird am Bodensee in einen Unfall verwickelt – ausgerechnet während der Prüfung. Was über den Hergang bekannt ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ausgerechnet während seiner Fahrprüfung ist ein 17-Jähriger am Bodensee in einen Unfall verwickelt worden und musste ins Krankenhaus. Ein 19 Jahre alter Fahrer war am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl zu schnell in einer Kurve in Überlingen unterwegs gewesen und verlor die Kontrolle über den Wagen. Dieser kollidierte der Mitteilung zufolge seitlich mit dem Fahrschulauto auf Prüfungsfahrt und anschließend frontal mit einem Kastenwagen.