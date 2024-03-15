Was der Hase mit Ostern zu tun hat

Am 20. April ist Ostern: Da darf der Hase nicht fehlen. Er ist eine besondere zoologische und symbolträchtige Gattung. Gilt Meister Lampe doch als Symbol der Fruchtbarkeit, des Glücks und der Auferstehung. Doch wieso bringt „Lepus europaeus“ zu Ostern bunte Eier? Und was unterscheidet den Nestflüchter Hase vom Nesthocker Kaninchen?
Zwei Teenies kuscheln verliebt im Gras. Plötzlich raschelt es im Gebüsch und ein Hase steht vor ihnen. Der trällert wie in „Alice im Wunderland“ vor sich hin: „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts! Ist hier was geschehen? Ich hab nichts gesehen! Nur Gras und Klee und im Winter viel Schnee.“