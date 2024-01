Übergang zum Engelbergtunnel: Nur ein Fahrstreifen am Leonberger Dreieck

1 Rings um den Engelbergtunnel kommt es wegen Baustellen immer wieder zu Einschränkungen im Verkehr. Foto: Marius Venturini

Am Übergang zum Engelbergtunnel wird es kommende Woche eng: Am Montag, 8. Januar, und Dienstag, 9. Januar, lässt die Deutsche Autobahn GmbH am Leonberger Dreieck die Sicherheitsschranken vor dem Engelbergtunnel instandsetzen. Im Zuge der Arbeiten müssen die Überleitungen von der A 8 zum Engelbergtunnel (Richtung Heilbronn) zeitweise auf eine Fahrspur reduziert werden. Konkret geht es um die Zeiten von 10 bis 14 Uhr. Betroffen ist sowohl die Auffahrt von Karlsruhe aus als auch aus Richtung München. Die Fahrstreifenreduzierung endet noch vor dem Tunnel, sodass in der Oströhre alle drei Fahrstreifen befahrbar sind.