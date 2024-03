Ein junger Mann wird an einer Bushaltestelle überfallen. Die Kripo hofft, dass jemand die auffällige Flucht der Tatpersonen beobachtet hat.

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die nach einem Raubüberfall in Vaihingen auf einem Motorroller geflüchtet sind. Das Opfer war ein Jugendlicher.

Die Räuber schlagen an der Robert-Koch-Straße zu

Der 17-Jährige wurde bestohlen, als er gegen 0.30 Uhr an der Bushaltestelle Waldburgstraße an der Robert-Koch-Straße wartete. Ein Mann sei auf ihn zugekommen, habe ihn angerempelt und ihm seine Umhängetasche entrissen, meldet die Polizei. Der Haupttäter sei dann als Sozius auf den Motorroller des mutmaßlichen Mittäters aufgestiegen. Sie fuhren in Richtung Freibad davon. Der Angreifer sei schwarz gekleidet gewesen und trug einen Motorradhelm. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die die Kriminalpolizei unter Telefon 07 11 / 89 90 57 78 entgegen.