Zwei Unbekannte wollen einen Lieferdienst in Untertürkheim überfallen. Mit einem Messer bedrohen sie den Inhaber. Doch schließlich flüchten sie ohne Beute.









Am späten Freitagabend ist ein Lieferdienst an der Kappelbergstraße in Stuttgart-Untertürkheim von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wie die Beamten berichten, betraten die beiden vermummten Männer gegen 22 Uhr die Geschäftsräume und forderten den dort anwesenden 45-jährigen Inhaber auf, seine Einnahmen herauszugeben.