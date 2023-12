1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In der Klett-Passage geht ein unbekannter Mann auf einen 19-Jährigen los und beraubt ihn. Die Polizei sucht zu dem Vorfall Zeugen.











Ein unbekannter Mann hat am Dienstag in der Stuttgarter Klett-Passage einen 19-Jährigen geschlagen und beraubt. Laut Polizei beobachteten Zeugen gegen 16.20 Uhr wie der Unbekannte im Bereich des Südausgangs mit Fäusten auf den jungen Mann einschlug. Währenddessen griff der Unbekannte dem 19-Jährigen in die Jacke und stahl daraus Bargeld in geringer Höhe.