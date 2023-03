Überfall in Stuttgart-Süd

In Stuttgart-Süd bedrohen zwei Männer am Donnerstag einen Angestellten eines Discounters mit einer Pistole. Als eine Mitarbeiterin auf die Männer aufmerksam wird, ergreifen sie die Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Zwei Unbekannte haben am Donnerstagabend versucht, einen Discounter an der Böblinger Straße in Stuttgart-Süd zu überfallen. Wie die Polizei berichtet, betraten die beiden Täter nach Ladenschluss, gegen 21.55 Uhr, den Laden, bedrohten einen 22 Jahre alten Angestellten mit einer Pistole und forderten Geld.

Nachdem eine 56-jährige Mitarbeiterin auf die beiden Männer aufmerksam geworden war, flüchteten die Männer ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Flüchtigen sollen etwa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Beide waren dunkel gekleidet, trugen graue Jeanshosen sowie Handschuhe, Mützen und OP-Masken. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 beim Raubdezernat zu melden.