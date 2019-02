Überfall in Stuttgart-Nord

1 Ein 36-Jähriger wurde in seiner Wohnung in Stuttgart von Unbekannten beklaut. Foto: dpa

Ein 36-Jähriger öffnet nichts ahnend seine Wohnungstür in Stuttgart-Nord, als es an der Tür klingelt. Dann fesseln ihn Unbekannte und beklauen ihn. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein 36-Jähriger ist am Dienstag in Stuttgart-Nord in seiner Wohnung überfallen worden. Die unbekannten mutmaßlichen Täter fesselten den Mann und raubten ihn dann aus.

Mindestens drei bislang Unbekannte klingelten gegen 18.20 Uhr bei dem 36-Jährigen an der Wohnungstür. Der Mann öffnete laut Polizeibericht arglos die Tür. Die mutmaßlichen Täter waren offenbar vermummt. Sie bedrohten und überwältigten den 36-Jährigen. Die Unbekannten fesselten ihn und durchwühlten die gesamte Wohnung.

Opfer kann einen Dieb genauer beschreiben

Sie erbeuteten verschiedene Wertgegenstände, unter anderem Bargeld und ein Handy. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Der 36-Jährige, der sich kurz nach der Tat selbst befreien und die Polizei alarmieren konnte, gab folgende Beschreibung der Unbekannten ab: Einer der Täter war etwa 1,60 Meter groß, hatte kurz geschorenes schwarzes Haar und trug zur Tatzeit weiße Sportschuhe, eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke und einen blauen Rucksack bei sich.

Nähere Angaben zu den zwei bis drei anderen Tätern konnte das Opfer nicht machen. Zeugen können Hinweise an folgende Telefonnummer geben: 0711/89905-778.