Trotz zweier Festnahmen ist der Fall noch voller Rätsel.

Die Polizei kann kurz nach einem Überfall auf einen Juwelier zwei Männer fassen. Doch der Fall ist rätselhaft: Wo ist der Schmuck? Wer ist der unbekannte Dritte?









Am helllichten Tage haben zwei Männer eine Juwelierin in ihrem Laden überfallen. Sie passten laut der Polizei den Moment ab, als viel Ware frei zugänglich war: Die Inhaberin war am Mittwoch gegen 10 Uhr gerade dabei, in ihrem Laden an der Eberhardstraße eine Vitrine mit hochwertigem Schmuck und teuren Uhren zu bestücken. Diesen Zeitpunkt wählten die zwei Männer, um zuzuschlagen. Einer soll sich der Frau in den Weg gestellt haben,während der andere eine Tasche mit Uhren und Schmuck an sich nahm. Die Beute soll einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro gehabt haben, meldet die Polizei. Als die Frau versuchte, die Ladentür abzuschließen und einen der Männer festzuhalten, soll dieser sie zurückgestoßen haben. Sie stürzte gegen eine Vitrine und verletzte sich leicht.