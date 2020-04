Überfall in Stuttgart-Mitte

1 Das Opfer des mutmaßlichen Überfalls ist verschwunden als die Polizei eintrifft (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Männer verfolgen am Samstagabend einen Fußgänger in der Kronenstraße und greifen ihn an. Kurz nach der Tat fasst die Polizei die Verdächtigen.

Stuttgart - Ein Mann ist am Samstagabend in der Stuttgarter Innenstadt überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, rief ein Zeuge gegen 22.20 Uhr die Beamten, da er beobachtet hatte, wie zwei Männer einen Mann in der Kronenstraße verfolgten und zusammenschlugen. Die beiden Tatverdächtigen, zwei 28 und 52 Jahre alte Männer, wurden wenig später von der Polizei festgenommen.

Das unbekannte Opfer war jedoch bereits verschwunden, als die Beamten am mutmaßlichen Tatort eintrafen. Die Polizei bittet den Mann, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 zu melden.