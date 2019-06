Überfall in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein Unbekannter beraubt in Stuttgart-Mitte einen 26 Jahre alte Mann. Als er sich sein Geld zurückholen will, schlägt der Täter ihm mehrfach ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Ein Unbekannter hat am Freitagabend einen 26 Jahre alten Mann in der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte beraubt und ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war der 26-Jährige gegen 23 Uhr auf dem Weg zur Stadtbahnhaltestelle Rathaus, als der Unbekannte auf ihn zu kam und ihm hundert Euro stahl, indem er ihm das Bargeld aus der Hand riss. Als das Opfer sein Geld zurückholen wollte, soll ihm der Tatverdächtige mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: dunkelhäutig, zirka 1,75 Meter und muskulös. Er hatte kurze schwarze Rastazöpfe, trug eine schwarze Lederjacke über einem weißen T-Shirt und eine bordeauxrote Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei zu melden.