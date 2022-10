1 Bei dem Überfall soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein (Symbolbild). Foto: imago images/Gottfried Czepluch/ via www.imago-images.de

Ein 22-Jähriger sitzt am Samstagabend in Stuttgart auf einer Parkbank, als fünf Männer auftauchen und ihn ausrauben. Beim Überfall soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.















Fünf Männer sollen am Samstagabend gegen 21.20 Uhr in Stuttgart-Münster einen 22-Jährigen geschlagen und ausgeraubt haben – dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Nach Angaben der Polizei saß der junge Mann an der Freibergstraße auf einer Parkbank in der Nähe eines Spielplatzes, als die mutmaßlichen Täter plötzlich vor ihm standen und ihn mit Faustschlägen traktierten. Währenddessen soll einer der Männer ein Messer gezückt haben, ein weiterer war mit einem Schraubendreher bewaffnet.

Polizei sucht Zeugen

Die Angreifer raubten dem Opfer den Geldbeutel – in dem sich rund 60 Euro befanden – und das Handy im Wert von zirka 1200 Euro. Anschließend sollen die Täter geflüchtet sein. Die Männer sollen 16 bis 18 Jahre alt, und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie waren von schlanker Statur und dunkelt gekleidet – zudem waren sie offenbar maskiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89905778).