Der Unbekannte bedrohte den Mitarbeiter des Mobilfunkladens mit einem Messer. (Symbolfoto)

Am Samstagabend überfällt ein Unbekannter in Bad Cannstatt einen Mobilfunkshop. Er nimmt den Mitarbeiter in den Schwitzkasten und droht mit einem Messer.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend einen Mobilfunkshop in Stuttgart-Bad Cannstatt überfallen. Laut Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 19.45 Uhr den Laden an der Markstraße. Er nahm den 29-jährigen Mitarbeiter in den Schwitzkasten, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte Geld.

Als der Mitarbeiter sagte, kein Geld zu haben, durchsuchte der Unbekannte mehrere Schubladen, fand jedoch nichts. Der Mann flüchtete anschließend ohne Beute. Von dem mutmaßlichen Täter liegt eine Beschreibung vor.

Er sei hellhäutig mit schlanker Statur und soll 18 bis 20 Jahre alt sein. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißem Reißverschluss, einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Mütze mit einem weißen runden Logo. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei den Beamten zu melden.