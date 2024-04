Tankstellenräuber schaut in die Röhre

Überfall in Schorndorf

1 Die Polizei hofft auf Hinweise auf den Täter. Foto: dpa/laus-Dietmar Gabbert

Ein maskierter Mann betritt am späten Samstagabend eine Schorndorfer Tankstelle in der Welzheimer Straße und fordert vom Angestellten Bargeld. Dieser zeigt sich jedoch unbeeindruckt.











Link kopiert



Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Tankstellenüberfall, der sich am Samstag gegen 21.55 Uhr in der Welzheimer Straße in Schorndorf ereignet hat. Ein maskierter Täter hatte den Tankstellenshop betreten, den Angestellten bedroht und Bargeld gefordert. Als der Mitarbeiter aber der gestellten Forderung nicht nachkam, flüchtete der unbekannte Tatverdächtige ohne die erwartete Beute.