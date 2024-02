Überfall in Schorndorf: Polizei sucht mit Beschreibung nach Tankstellenräuber

1 Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber – jedoch erfolglos. Foto: StZ/Phillip Weingand

Am Montagabend betritt ein Unbekannter eine Tankstelle in Schorndorf. Er bedroht eine Angestellte und flieht mit seiner Beute – und einem mutmaßlichen Komplizen. Die Polizei fahndet vergeblich.











Link kopiert



Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Schorndorf fahndet die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter. Am Montagabend gegen 19.40 Uhr hatte eine unbekannter Mann eine Tankstelle in der Waiblinger Straße betreten. Er bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte Geld. Nachdem er dieses ausgehändigt bekam, flüchtete er gemeinsam mit einem weiteren Mann in Richtung Welzheimer Straße beziehungsweise Erlensiedlung. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber, konnte die beiden Tatverdächtigen jedoch nicht finden.