1 Zwei maskierte Bewaffnete haben am Samstagabend einen Supermarkt in Pfullingen überfallen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Theeraphong

Zwei Unbekannte betreten am Samstagabend einen bereits geschlossenen Supermarkt in Pfullingen durch den Hintereingang und überfallen die drei noch anwesenden Angestellten. Die Polizei sucht Zeugen.

Pfullingen - Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am Samstagabend einen Supermarkt in Pfullingen überfallen. Sie kamen durch den Lieferanteneingang in den bereits geschlossenen Laden und bedrohten die drei noch anwesenden Angestellten mit einer Pistole und einem Messer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nachdem sie mehrere hundert Euro Bargeld bekommen hatten, flüchteten sie über den Weg, den sie gekommen waren. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, konnte die Täter aber nicht finden.

Polizei sucht Zeugen

Die Opfer beschreiben die Unbekannten wie folgt: Einer der Täter ist circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er sprach Deutsch mit stark ausländischem Akzent, war mit einer Sturmmaske oder einem Tuch maskiert, trug eine dunkelblaue Daunenjacke und vermutlich eine dunkle Jogginghose. Sein Komplize ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er trug vermutlich eine graue, ärmellose Daunenjacke und eine Jogginghose. Über den Kopf hatte er eine graue Kapuze gezogen und sein Gesicht ebenfalls mit einer schwarzen Sturmmaske oder einem schwarzen Tuch maskiert.

Zeugen, die insbesondere im Bereich der Straßen „Große Heerstraße“, „Laiblinsplatz“ und „Kirchstraße“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/99180 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.