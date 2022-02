1 Die Polizei suchte vergeblich nach dem Räuber. Foto: StZN/Weingand

An der Stadtbahn-Haltestelle Lutherkirche in Fellbach ist am Montagabend eine 56-Jährige ausgeraubt worden. Der Täter fragte zunächst nach der Uhrzeit, dann zückte er ein Messer.















Fellbach - Am Montagabend ist an der Stadtbahn-Haltestelle Lutherkirche in Fellbach einer Frau die Handtasche entrissen worden. Die 56-Jährige hatte gegen 22.10 Uhr auf die Bahn gewartet, als sie von einem etwa 25 Jahre alten Mann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt wurde. Der Unbekannte ging danach kurz weg, fragte die 56-Jährige dann aber noch einmal nach der Uhrzeit. Diesmal zog er jedoch ein Messer und forderte Geld. Er nahm dem Opfer die Handtasche weg und flüchtete dann zusammen mit einem anderen Mann in Richtung Stadtmitte. Die Frau blieb unverletzt, eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

So wird der Gesuchte beschrieben:

Die Ermittler suchen mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter. Er wird beschrieben als etwa 1,85 Meter groß mit einer normalen Statur. Er hatte einen dunklen Teint und war mit einem hellen Kapuzenpullover und einer hellen Jeans bekleidet. Dieser Mann sprach mit Akzent Deutsch. Der Komplize war etwa gleich alt, gleich groß und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 73 61/58 00 entgegen