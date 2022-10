Überfall auf Tankstelle in Ludwigsburg

Zwei Unbekannte haben eine Tankstelle in der Friedrichstraße überfallen. Sie nahmen einen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse.















- Eine 43-jährige Frau ist bei einem Raubüberfall am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Laut Polizei sollen zwei unbekannte Täter gegen 5.15 Uhr eine Tankstelle in der Friedrichstraße im Osten der Stadt betreten haben. Während einer der beiden die 43-Jährige festhielt, entnahm der andere einen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse. Im Anschluss soll es allerdings zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem die Frau mit einem Messer angegriffen wurde. Dieses soll einer der Unbekannten mit sich geführt haben. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung der Straße „Riedle“.

Die beiden Männer waren bei der Tat maskiert

Einer der beiden gesuchten Männer soll einen dunklen Teint haben. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein und eine dunkelgrüne Jacke, eine graue Hose und helle Turnschuhe getragen haben. Der zweite Täter soll einen hellen Teint haben und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war komplett dunkel gekleidet. Die Männer waren während der Tat maskiert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der 08 00 / 1 10 02 25 zu melden.