6 Ein Mann wurde bei dem Unfall mit der Stadtbahn schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Der mutmaßlich alkoholisierte junge Mann überquerte am Sonntagabend bei Rot eine Straße in Stuttgart-Ost. Die Stadtbahnfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.















Link kopiert



Ein 20-Jähriger ist von einer Stadtbahn in Stuttgart-Ost am Sonntagabend erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, überquerte der junge Mann gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung Talstraße/Rotenbergstraße/Wangener Straße trotz einer roten Ampel die Fahrbahn der Wangener Straße, als die Stadtbahn der Linie U9 in Richtung Hedelfingen heranfuhr.

Die 37 Jahre alte Fahrerin des Zugs versuchte noch mit einer Gefahrenbremsung das Schlimmste zu verhindern, stieß aber mit dem Mann zusammen. Rettungskräfte versorgten das mutmaßlich betrunkene Unfallopfer und brachten den Mann in ein Krankenhaus.

An der Stadtbahn entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Stadtbahnverkehr wurde während der Unfallaufnahme durch die Polizei geringfügig beeinträchtigt.