1 Im Jahr 2020 fand zuletzt der Junior Cup statt – das Team von Rapid Wien holte sich damals den Titel. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nach zwei Jahren Corona-Pause treffen sich zahlreiche Toptalente des Fußball Anfang Januar wieder in Sindelfingen beim Mercedes-Benz Junior Cup. Diese Teams sind dabei.















Zwei Jahre lang hatte der Mercedes-Benz Junior Cup zuletzt Pause machen müssen. Die Coronapandemie verhinderte die 31. Austragung des traditionsreichen Jugendfußballturniers, das ansonsten immer Anfang Januar im Sindelfinger Glaspalast stattgefunden hat. Nun kehrt das Turnier zurück – und einige der besten U-19-Talente werden sich wieder präsentieren.

Am 7. und 8. Januar kommen nicht nur die Nachwuchskicker von Rekordsieger VfB Stuttgart nach Sindelfingen. Auch der Titelverteidiger Rapid Wien ist wieder dabei. Zudem kommen die Nachwuchsteams von Manchester United, Galatasaray Istanbul, RB Leipzig (in einer Gruppe mit dem VfB) und des 1. FC Köln in den Glaspalast. Erstmals dabei sind zudem Benfica Lissabon und der FC Augsburg. Wer auch vor Ort sein wird? Cacau.

Viele spätere Nationalspieler waren schon dabei

Der frühere Nationalspieler ist seit einigen Wochen Markenbotschafter des VfB Stuttgart. Nun übernimmt er auch die Schirmherrschaft für den Junior Cup. „Wir haben ein hochklassiges Jugend-Turnier, das für unseren Nachwuchs immer ein absolutes Highlight ist und ihnen eine großartige Chance bietet sich zu präsentieren“, sagt der einstige Stürmer, „gerade der Austausch mit internationalen Top-Mannschaften ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln.“

Das belegt ein Blick in die Vergangenheit. Zahlreiche spätere Topspieler haben einst in Sindelfingen erste Spuren hinterlassen. So etwa die deutschen Weltmeister von 2014, Manuel Neuer, Sami Khedira, Benedikt Höwedes, Christoph Kramer und Mesut Özil. „Die Qualität des Turniers steht für sich“, sagt Cacau und rechnet vor: „Bei der aktuellen Fußball-WM spielen 13 Spieler, die auch schon in Sindelfingen auf dem Platz standen.“

Der TV-Sender Sport 1 wird die Spiele aus Sindelfingen übertragen, der Kartenverkauf hat bereits begonnen.