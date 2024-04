1 In den kommenden Tagen erwartet uns ungemütliches Wetter in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Oliver Berg

Schwer zu glauben, aber nur wenige Tage nach dem Sommerwetter vom Wochenende soll es in einigen Regionen des Landes wieder schneien - typisches Aprilwetter.











Sonne und Sommerwetter am Wochenende, Schnee und Frostgefahr nur wenige Tage später: Nach Angaben eines Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist im Schwarzwald teilweise schon Schnee gefallen - am Feldberg etwa waren es vier Zentimeter. Im Laufe des Dienstags soll es dort, auf der Südwestalb und im Allgäu oberhalb von 800 Metern weiter schneien. Es könne außerdem glatt werden, teilte der DWD mit. Auch in den kommenden Tagen seien immer wieder Schnee oder Schneeschauer möglich. Typisches Aprilwetter also, alles dabei.