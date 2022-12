1 Die Hoffnungen in den neuen Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sind groß. (Archivbild) Foto: IMAGO/H. Langer

Die Nachfolge von Sven Mislintat beim VfB Stuttgart ist geregelt: Fabian Wohlgemuth, der vom SC Paderborn kommt, wird neuer Sportdirektor. Dort war er seit Mai 2020 Geschäftsführer Sport. Wohlgemuth ist zudem Inhaber der Trainer-A-Lizenz. Laut Vereinsangaben erhält der 43-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Damit ist eine Personalie beim VfB geregelt, eine andere steht noch vor der Verkündung. Bruno Labbadia wird als Trainer gehandelt, ein Name, der die Anhängerschaft des VfB Stuttgart umtreibt. Besser kommt bislang Fabian Wohlgemuth an, wie sich anhand der Reaktionen bei Twitter zeigt.

Die Hoffnungen in den neuen Mann sind groß.

Ob sich die Lage beim VfB nun wieder beruhigt, bleibt abzuwarten. Das nächste Spiel in der Bundesliga steht am 21. Januar gegen Mainz 05 an.