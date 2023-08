1 Der streitbare US-Unternehmer Elon Musk will Twitter nun doch nicht übernehmen. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Adrien Fillon

Im Laufe seines Lebens hat Elon Musk alle Spielregeln ignoriert. Seine Weltanschauung vom radikalen Individualismus zeigt sich nun auch in der Kehrtwende bei Twitter.









Wer wissen will, wo Elon Musks Selbstbewusstsein herkommt, der braucht sich nur an die Eröffnung des Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide Ende März erinnern. Wieder einmal war ihm etwas gelungen, was ihm kaum jemand zugetraut hätte.