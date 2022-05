1 Doppeltorschütze Rodrygo (vorne) und Vinicius Junior lassen ihren Emotionen nach der Partie freien Lauf. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Nach dem epochalen 4:3 im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Manchester City und Real Madrid konnte es eigentlich nicht besser werden. Doch dann kam das Rückspiel. Die Twitter-Reaktionen.















Link kopiert

Es sind Abende wie diese, welche die Magie des Fußballs ausmachen. Für kurze Zeit vergisst man all den Kommerz, die Geldmaschinerie und die Geschäftemacherei, welche den Spitzenfußball immer weiter vom gemeinen Fan entfernt. Die beiden Halbfinal-Spiele in der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City werden die Anhänger dieses Sports so schnell nicht vergessen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Pressestimmen: „Ein wundersamer Abend für Real Madrid“

Nach dem 3:4 im Hinspiel lag Real im Rückspiel zu Hause bis zur 90. Minute mit 0:1 zurück. Zwei Tore mussten noch her. Ein mittelgroßes Wunder musste noch her. Und dann? Dann geschah es tatsächlich. Zunächst sorgte Rodrygo mit seinen zwei Treffern (90. und 90.+1) für die Verlängerung. In dieser erzielte Karim Benzema per Elfmeter in der 95. Minute das 3:1 und schoss Madrid damit ins Finale.

Auf Twitter überschlugen sich die User mit Posts zu diesem Drama. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

Bis kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit war das Rückspiel im Vergleich zum Hinspiel langweilig. Doch dann kam das:

Ein paar arme Teufel machten diesen großen Fehler:

Damit verpassten sie ein unglaubliches Comeback und das i-Tüpfelchen auf dieses großartige Duell:

Ein sehr guter Vergleich:

Das Bild hat bereits in wenigen Tagen Legendenstatus erreicht:

Die Zerrissenheit der Fans in einem Tweet zusammengefasst:

Welche Frisur hat eigentlich der Fußballgott?

Irgendwie klappt es bei Manchester City einfach nicht mit dem Titel in der Königsklasse. Woran das wohl liegt?

Reine Poesie:

Der muss noch sein, aus Gründen der Skurrilität:

Real trifft nun im Finale am 28. Mai im Stade France in Paris auf den FC Liverpool. Anpfiff ist um 21 Uhr.