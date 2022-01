1 Harald Schmidt sorgt mit seinen Aussagen in einem Interview für Spekulationen um seinen Impfstatus. (Archivbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Stuttgart - Ist er nun geimpft oder nicht? Diese Frage stellen sich gerade viele Twitternutzer nach einem Interview der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mit Harald Schmidt. Denn der Entertainer legt sich in seinen Aussagen nicht wirklich fest.

So entgegnet der 64-Jährige auf die Behauptung der NZZ „Wir dürfen uns nicht im Hotel treffen, weil Sie weder geimpft noch genesen sind“ mit einer Antwort, die viel Spielraum für Interpretationen lässt. „Dass ich nicht geimpft sei, das behaupten Sie einfach so, und ich lasse das mal so stehen. Mittlerweile habe ich mir eine Olaf-Scholz-Formulierung überlegt: ‚Ich bin auf einem guten und vernünftigen Weg, 2 G zu erfüllen.’ Das lässt alles offen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst gibt’s schnell was auf den Aluhut.“

Bei Twitter sorgt das Zitat für Gesprächsstoff, die Meinungen sind geteilt. Während die einen von Satire sprechen, sind andere der Meinung, der Impfstatus des ehemaligen Moderators gehe nur ihn selbst etwas an.

Einige User amüsieren sich über die Tatsache, dass Schmidt es in die Trends geschafft hat.

Diese User finden es gehe niemanden etwas an, ob Schmidt geimpft sei oder nicht.

Andere können die Aussagen des 64-Jährigen nicht ernst nehmen und vermuten Satire.

Ob geimpft oder nicht, eins hat Harald Schmidt mit seinen Aussagen in jedem Fall geschafft: Der ehemalige Showmaster ist wieder Gesprächsthema, nachdem es lange ruhig um ihn geworden war.