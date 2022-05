Sendung steht zunehmend in der Kritik

1 Heidi Klum kürt Lou-Anne zur Siegerin von „Germany’s Next Topmodel“ 2022. Foto: dpa/Willi Weber

Auch in diesem Jahr wurde Germany’s Next Topmodel gekürt. Die 16. Staffel kam allerdings bei vielen Zuschauern nicht gut an. Die zunehmende Kritik machte sich auch während des Finales bemerkbar. Einige Twitter-Reaktionen.















Die 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ist vorbei. Kandidatin Lou-Anne freut sich über ihren Sieg. Doch das Stimmungsbild der Zuschauer war während der finalen Folge als auch danach nicht recht positiv. Immer wieder wurde die Qualität der diesjährigen Staffel kritisiert, insbesondere im Vergleich zu vorherigen Jahren. Beispielsweise wären die Fotoshootings nicht so professionell gemacht worden wie zuvor oder viele Kandidatinnen seien zu Unrecht rausgeflogen. Auch im Finale fanden viele Twitter-Nutzer Kritikpunkte, die sie auf humorvolle Weise kommentierten.

Überschattet wurde das Finale auch durch die immer lauter werdende Kritik gegenüber der Sendung und Model-Mama Heidi Klum. So hat erst kürzlich die ehemalige Kandidatin Lijana Kaggwas der GNTM-Produktionsfirma vorgeworfen, die Kandidatinnen gezielt zu manipulieren und Konflikte zu schüren, um Quoten zu bekommen. Ein Vorwurf war unter anderem, dass einigen Kandidatinnen vor einem Walk die Füße eingecremt wurden, sodass ihre Schuhe rutschen. Auch dieser Aspekt wurde auf Twitter humorvoll aufgegriffen.

Darüber hinaus wird der Sendung vorgeworfen noch immer nicht die Vielfalt zu bieten, die versprochen wird. Besonders in dieser Staffel stand die Show unter dem Motto Diversity. So traten Kandidatinnen verschiedenen Alters, unterschiedlicher Hautfarben oder Körperformen an. Die drei letzten Finalistinnen erfüllten für die Zuschauer aber nicht das Motto Diversität.

Insgesamt würden auch noch nicht alle Körperformen und –maße in der Modelwelt akzeptiert werden – obwohl dies so dargestellt wird. Unter anderem kritisiert eine Twitter-Nutzerin die Aussage der Modedesignerin Marina Hoermanseder, die beim diesjährigen Finale dabei war.

Auch der YouTuber Rezo äußerte sich in einem Video kritisch zur Produktion von GNTM, den Manipulationsvorwürfen sowie der Sexualisierung der Kandidatinnen. Die Twitter-Nutzer beschäftigt das Thema ebenso:

Einige Zuschauer betonen, dass die Aspekte, die Rezo anspricht, mittlerweile den meisten Menschen bekannt sein dürften. Teilweise sind die Twitter-Nutzer auch empört, dass sich über all die Jahre hinweg viele Frauen zu dieser Thematik geäußert haben, aber das grundlegende Problem kaum beachtet wurde.

Andererseits bekommt Rezo auch viel Zuspruch für sein Video. Zwar seien die Informationen nicht neu und der jahrelange Kampf der Frauen sollte nicht außer Acht gelassen werden. Dennoch sei es wichtig, dass sich auch eine Person mit großer Reichweite dazu äußert, sodass dem Thema umso mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Am 26. Mai fand das große Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 statt. Die fünf Finalistinnen waren Martina, Lou-Anne, Luca, Noëlla und Anita. Am Ende gewann die 19-jährige Österreicherin Lou-Anne.