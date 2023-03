1 Die Protagonisten aus „Der Schwarm“. Foto: ZDF/Staudinger + Franke

Als Frank Schätzing 2004 sein Buch „Der Schwarm“ veröffentlichte, traf der Autor genau den Geschmack seiner Leser. Der Ökothriller stand wochenlang auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Lange galt das epische Werk aufgrund seiner Komplexität als unverfilmbar. Nun hat sich das ZDF an eine internationale Miniserie getraut.

In dieser Woche strahlte der Sender von Montag bis Donnerstag jeweils zwei der acht Teile zur Primetime um 20.15 Uhr aus. Am Donnerstagabend stand schließlich das Finale an. Auf Twitter wurde fleißig über die Serie diskutiert, mit sehr unterschiedlichen Positionen. Wir haben einige Stimmen gesammelt.

Stark angefangen, dann aber nachgelassen:

Vor allem das Ende sorgte bei einigen Usern für Unverständnis:

Doch es gab durchaus auch positive Kritiken:

Dieser User sah Parallelen zu einem anderen Film:

Bei diesem Herren wäre definitiv mehr explodiert:

Diese Nutzer erkannten ein generelles Problem, solche Bücher zu verfilmen:

Die vierte Doppelfolge des Achtteilers im ZDF sahen im Schnitt 4,58 Millionen (16,4 Prozent). Am Montag zum Auftakt waren zunächst 6,8 Millionen dabei gewesen, am Dienstag 5,4 Millionen, am Mittwoch 4,56 Millionen.

Bestsellerautor Frank Schätzing hatte sich von der Verfilmung seines vor etwa 20 Jahren veröffentlichten Stoffs wenig begeistert gezeigt. Die Serie um die Rache der Natur ist eine internationale Koproduktion und ein Prestigeprojekt des Zweiten Deutschen Fernsehens.