1 Schon im vergangenen Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig setzte Kai Häfner unter Schmerzen zum Sprungwurf an. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Linkshänder Kai Häfner hat die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier abgesagt. Wie lange fehlt der Handball-Nationalspieler seinem Verein TVB Stuttgart?











Er selbst kann nicht spielen. Aber Kai Häfner ist optimistisch. „Wir holen uns das Ticket für die Olympischen Spiele, egal wie. Ich habe keinerlei Zweifel“, sagt der Rückraumspieler vor dem ersten Spiel im Olympia-Qualifikationsturnier an diesem Donnerstag (17.45 Uhr/Sport1) gegen Algerien. „Schweren Herzens“ habe er die Teilnahme an den Spielen der deutschen Handball-Nationalmannschaft in Hannover absagen müssen, in denen es nach dem Auftritt gegen Algerien am Samstag (14.30 Uhr/ZDF) noch gegen Kroatien und am Sonntag (14.10 Uhr/ARD) gegen Österreich geht.