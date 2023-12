TV Show: Big Brother-Urgestein Jürgen Milski zieht wieder in den TV-Container

1 Jürgen Milski bekommt nicht genug von "Big Brother". Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Er kann es nicht lassen: Kurz nach seinem "Promi Big Brother"-Rauswurf wird Jürgen Milski bald wieder und insgesamt zum vierten Mal in den TV-Container ziehen.











Link kopiert



Jürgen Milskis (60) Aufenthalt im TV-Container der aktuell laufenden "Promi Big Brother"-Staffel fiel deutlich kürzer aus, als es von vielen Fans des Formats im Vorfeld prognostiziert worden war. Seinem zweiten Wohnzimmer will das "Big Brother"-Urgestein jedoch nicht so schnell den Rücken kehren, wie er der Nachrichtenagentur spot on news nun mitgeteilt hat: "Ich werde am 14.12. wieder ins 'Big Brother'-Haus ziehen. Mein lieber Freund Knossi hat mich eingeladen", so die TV- und Partyschlager-Persönlichkeit.