16 Christoph Sonntag hat nicht nur das Drehbuch zu „Eine Hochzeit platzt selten allein“ geschrieben, er spielt in der ARD-Komödie auch selbst mit. Foto: SWR/Schwabenlandfilm/Reiner Pfis

Ein Schwabenstreich von und mit Christoph Sonntag: In der Komödie „Eine Hochzeit platzt selten allein“ löst ein Teenager eine globale Finanzkrise aus.









Stuttgart - Eine weinende Braut braust im Cabrio herum. Eine Marie will sich umbringen. Eine 14-Jährige wird von irgendwelchen hohen Tieren in Anzügen in einer Eisdiele bei zig Milchshakes verhört, weil sie die globale Finanzwelt an den Abgrund gebracht haben soll. Und die alleinstehende Mutter des Teenies war endlich mal wieder nicht nur zum Schlafen im Bett.