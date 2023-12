TV-Faktencheck: Wie realistisch ist „Das Traumschiff“?

19 Besuch auf der Brücke: Kapitän Parger (Florian Silbereisen, li.) und Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth, re.) mit Passagierin Veronika Bruckner (Wanda Perdelwitz) Foto: ZDF/Dirk Bartling

Alle Jahre wieder: zu Weihnachten und Neujahr heißt es „Leinen los!“ für das „Traumschiff“. Millionen Zuschauer fiebern den neuen Folgen des ZDF-Quotenbringers entgegen. Die Fans freuen sich auf Sonne, Meer und Exotik. Doch wie viel echte Kreuzfahrt steckt eigentlich im TV-Luxusliner? Ein Faktencheck.











Link kopiert



Seit 1981 sticht das ZDF-Flaggschiff mehrmals im Jahr in See, es ist ein unsinkbares Relikt der klassischen TV-Unterhaltung. Im Laufe der Zeit wechselte mehrfach das Personal, inzwischen ist der fünfte Dampfer im Einsatz und hat auf diesem Erdball alles abgeklappert, was man als einigermaßen schön bezeichnen kann. „Mir geht die Welt aus“, sagte der inzwischen verstorbene Produzent Wolfgang Rademann anlässlich einer Feier zum 30-Jahr-Jubiläum des TV-Dauerbrenners.