Amerika sitzt vor dem Fernseher und sieht im Duell mit Joe Biden (rechts) einen aggressiven Donald Trump.

Eine solche TV-Debatte vor einer Präsidentschaftswahl hat Amerika noch nicht erlebt. Wie eine Dampfwalze versucht Amtsinhaber Donald Trump über seinen Kontrahenten Joe Biden hinwegzurollen. Der versucht sich zu wehren.









Washington - Respektlos. Chaotisch. Eine Farce. In der Geschichte amerikanischer Präsidentschaftsdebatten dürfte mit dem Duell, das Donald Trump und Joe Biden in Cleveland austrugen, der Tiefpunkt erreicht worden sein. Von einer Debatte im herkömmlichen Sinne, vom Diskutieren über Inhalte, über Programme, konnte schon nach wenigen Minuten keine Rede mehr sein. Stattdessen stand der Abend ganz im Zeichen persönlicher, beleidigender Attacken – was vor allem am Amtsinhaber lag.