Egal ob „Schlag den Raab“, „TV total“ oder Lenas Sieg beim Eurovision Song Contest: Es gab eine Zeit, in der man Stefan Raab (57) quasi ständig im Fernsehen sah. Ende 2015 zog der gelernte Metzger dann – für viele überraschend – selbst den Stecker. All seine Shows ließ der TV-Titan hinter sich und öffentlich trat er kaum noch in Erscheinung – bis jetzt! Wenige Tage vor dem ersten April lässt ein Video auf dem offiziellen Instagram-Account des Kult-Entertainers gerade Fans und Promis ausflippen.

Es ist Raabs erstes Posting seit sechs Jahren – und erst sein zweiter Beitrag auf der Internetplattform überhaupt. In dem 90-sekündigen Clip sucht Raabs einstiger Sidekick Elton (52) in einem Kanu auf dem Wasser nach seinem früheren Ziehvater. Und Elton wird fündig: Mitten in der Natur, an einem abgelegenen See mit Bergen, entdeckt der Moderator den früheren TV-Titanen – beim Angeln.

TV-Legende Stefan Raab macht Versprechen

„Alle suchen dich. Du bist ja nur noch Haut und Knochen“, begrüßt Elton seinen früheren Mentor. „Du warst jetzt fast zehn Jahre weg. Es wird mal wieder Zeit, dass Du was machst“, sagt er zu Raab, der in dem Clip immer nur von der Seite oder von hinten in einem Liegestuhl sitzend zu sehen ist – nie von vorne. „Elton, alter Sack“, begrüßt Raab seinen Kollegen – die Stimme des Kult-Entertainers ist direkt erkennbar.

Elton will von Raab wissen, was dieser noch werden will. Raab betont jedoch, in den vergangenen Jahren doch schon alles gemacht zu haben. Lediglich Influencer sei er noch nicht gewesen. Wie viele Follower „diese Pamela ... Reif“ denn so habe, fragt Raab. Elton lächelt: Neun Millionen Fans hat der Fitness-Star aus Karlsruhe.

Daraufhin macht Raab ein Versprechen, das bei Fans und Promis Schnappatmung auslöst: „Pass auf Elton, wenn ich neun Millionen habe, mache ich wieder was. Das verspreche ich dir“, sagt der TV-Produzent. Doch die ganze Sache hat einen Haken, der stutzig machen könnte: Denn die Deadline, um seine Followerzahl von 614.000 Follower (Stand Freitagnachmittag) auf die neun Millionen hochzuschrauben, ist der 1. April.

Aprilscherz oder Comeback-Ankündigung?

Erlaubt sich Raab hier einen Aprilscherz oder kündigt er tatsächlich sein TV-Comeback an? Im Netz löst der Clip jedenfalls großes Rätselraten aus. Die Fans sind komplett aus dem Häuschen – und auch zahlreiche Promis äußern sich in den Kommentarspalten. Die im Video erwähnte Influencerin Reif reagiert sofort auf das Video. „Na worauf wartet ihr - FOLGEEEEN!“, kommentiert die 27-Jährige. „Klaut die Handys eurer Familie und nehmt das Glück selbst in die Hand, dafür ist Ostern dieses Jahr da.“

Sogar Raabs früherer Sender ProSieben reagiert auf den Clip: „Ich werde die nächsten Tage nicht schlafen können“, heißt es in einem Kommentar. Ein Fan fasst die Stimmung vieler zusammen: „Scheißegal ob Prank oder nicht, alleine die Stimme zu hören rettet 2024 jetzt schon.“