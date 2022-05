1 Die Konstanzer Polizei hat vor dem so genannten „Ball-Trick“ gewarnt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Konstanzer Polizei warnt vor dem „Ball-Trick“, mit dem Betrüger bereits mehrfach Geld erbeutet haben. Am Wochenende fiel eine 79-Jährige in Tuttlingen darauf herein. Sie ließ einen Unbekannten in die Wohnung, der behauptet hatte, sein Kind habe Ball gespielt - und dabei sei der Ball versehentlich auf dem Balkon der Frau gelandet. „Der Mann verabschiedete sich höflich, nachdem dort natürlich kein Ball zu finden war“, teilte die Polizei am Montag mit. Erst Stunden später bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldbeutel aus der Wohnung verschwunden war.

Vermutlich derselbe Täter klingelte auch bei einem 82-Jährigen in der Nähe. Weil dieser gar keinen Balkon hatte, verschwand der Betrüger schnell wieder, erbeutete aber trotzdem etwas: Der Senior stellte später fest, dass sein Schlüsselbund, der von außen in der Wohnungstür gesteckt hatte, fehlte.