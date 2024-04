1 Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Tuttlingen tödlich verunglückt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

In Tuttlingen ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 61-Jähriger stieß mit seinem Wagen frontal gegen einen Tanklastwagen.











Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf dem Weg nach Tuttlingen mit seinem Wagen frontal gegen einen Tanklastwagen gefahren und tödlich verunglückt. Der 61-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Konstanz am Abend mitteilte. Der 54 Jahre alte Fahrer des Tanklasters wurde leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus.