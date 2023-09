Tunnelpläne in Freiberg am Neckar

1 Die A 81 zerschneidet die Stadt Freiberg am Neckar – so könnte die Überdeckelung aussehen. Foto: structure/Leightweight Design

Die Region sucht verzweifelt nach neuen Möglichkeiten, Wohn- und Gewerbeflächen zu schaffen. Die in Freiberg (Kreis Ludwigsburg) und Stuttgart angedachten Lösungen gestalten sich schwierig.











Link kopiert



Es ist ein Hoffnungsschimmer. Denn bei der Suche nach Wohn- und insbesondere Gewerbeflächen stoßen die Kommunen und der Verband Region Stuttgart (VRS) immer wieder schnell an Grenzen. Wenn man Autobahnen und große Straßen überbauen würde, könnten gerade in einer dicht besiedelten Gegend wie Stuttgart neue Möglichkeiten der Bebauung entstehen. Deshalb wollte die CDU/ÖPD-Fraktion in der Regionalversammlung wissen, ob das ganze nur ein schöner Traum ist – oder vielleicht doch eine realisierbare Option zur Verbesserung der Flächenversorgung.