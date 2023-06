1 Der neue Hauptbahnhof in Stuttgart wird durch mehrere lange Tunnel erreicht. Im Schadensfall muss die Feuerwehr einfahren. Foto: DB AG Stuttgart 21/Arnim Kilgus

Die langen Tunnelbauten beim Bahnprojekt Stuttgart 21 sind für die Berufsfeuerwehr im Schadensfall eine Herausforderung. Die Kosten für die Schulung gehen in die Millionen.









Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 sollen der neue Tiefbahnhof in der Landeshauptstadt und der Großteil der an den Hauptbahnhof anschließenden Tunnel in Betrieb gehen. Dann muss auch die Stuttgarter Feuerwehr bereit sein, um im Fall des Falles Menschen aus den langen, eingleisigen Röhren retten zu können. Die adäquate Ausbildung dazu ist in Deutschland allerdings gar nicht möglich.