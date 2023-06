1 Es gibt eindrucksvolle Einblicke in das Verzweigungsbauwerk Nord. Foto: Arnim Kilgus

Ende 2025 soll Stuttgart 21 in Betrieb gehen. Allerdings muss an vielen Stellen noch unter Hochdruck gearbeitet werden. Zum Beispiel im sogenannte Verzweigungsbauwerk Nord unterhalb der B 27 und der ehemaligen Bahndirektion. Über den Baustand können sich Leserinnen und Leser unserer Zeitung vor Ort informieren.









Über das Pfingstwochenende konnten mehr als 300 Leserinnen und Leser unserer Zeitung einen Blick hinter die Kulissen des Stuttgart-21-Tunnels werfen, der von der Innenstadt hoch auf die Fildern führt. Jetzt bietet sich am 24. und 25. Juni die Möglichkeit für einen weiteren Tunnelspaziergang. Die Führung geht diesmal in das sogenannte Verzweigungsbauwerk Nord unterhalb der B 27 und der ehemaligen Bahndirektion in der Stuttgarter Innenstadt. Dort verringern sich die acht Bahnsteiggleise auf vier Tunnelgleise. Zwei führen in Richtung Mannheim/Frankfurt durch den Feuerbacher Tunnel und zwei in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt. Schienen und Weichen wurden bereits verlegt, sodass hier ein sehr weit fortgeschrittener und eindrucksvoller Bauzustand gezeigt werden kann.