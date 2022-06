1 Mehrere handgreifliche Auseinandersetzungen, zu denen die Polizei nun ermittelt, hat es am Sonntagmorgen in Kirchheim/Neckar gegeben. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Zwei Männer geraten nach einem Straßenfest im Kreis Ludwigsburg in einem Imbiss mit einer Gruppe aneinander. Später eskaliert die Situation.















Gleich an mehreren Stellen sind in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) nach einem Straßenfest am frühen Sonntagmorgen Schlägereien ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Männer im Alter von 24 und 21 Jahren gegen 4.30 Uhr in einem Imbiss in der Schillerstraße mit mehreren Unbekannten aneinandergeraten. Es blieb zunächst bei Beleidigungen und einer kleinen Rangelei. Die Situation schien sich beruhigt zu haben, die beiden Männer hatten sich auf einer Bank in der Nähe niedergelassen, als ihnen etwa fünf der unbekannten Personen aus dem Imbiss folgten. Die Situation eskalierte, Fäuste flogen, die beiden Männer flüchteten in Richtung Sportplatz.

Etwas später sollen 15 bis 20 Männer erneut auf die beiden, die schließlich die Polizei riefen, eingeschlagen haben. Angeblich hatte das Duo einen Vater und seinen Sohn angegriffen. Die Polizei ermittelte tatsächlich einen 47-jährigen und seinen 20-jähriger Sohn, die beide mit „nicht unerheblichen Verletzungen“ in eine Klinik kamen. Die Ermittlungen dauern an.