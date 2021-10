1 Tulum in Mexiko (Symbolbild) Foto: imago images/Laurent Marolleau/Laurent Marolleau via www.imago-

Im Urlaubsort Tulum in Mexiko wurden zwei Touristinnen bei einer Schießerei getötet. Zwei rivalisierende Drogenbanden hätten aufeinander geschossen.















Tulum - Bei einer Schießerei in einer Bar im mexikanischen Urlaubsort Tulum sind zwei Touristinnen getötet worden. Drei weitere Ausländer wurden verletzt, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo mitteilte. Zwei rivalisierende Drogenbanden hätten in der Bar „La Malquerida“ in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) aufeinander geschossen.

Die Nationalität der Opfer wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Die Behörden hätten allerdings Kontakt mit den entsprechenden Konsulaten aufgenommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft weiter mit.

Die Polizei hat die Fahndung nach den Tätern eingeleitet

Eines der Opfer sei vor Ort gestorben, die zweite Frau später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Polizei habe eine Untersuchung und die Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Ein Täter sei später verletzt in einem Krankenhaus gefunden worden.

Tulum, südlich von Cancún, ist ein beliebtes Urlaubsziel an der Karibikküste. Schöne Strände, archäologische Stätten und Partys locken Touristen aus der ganzen Welt an. Allerdings kommt es immer wieder zu Gewalttaten in Verbindung mit dem Drogenhandel. Zudem sind in der Region verschiedene Kartelle in Schutzgelderpressung verwickelt.